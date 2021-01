Covid, i drammatici dati mondiali nel primo giorno del 2021: i morti sono più di 1.8 milioni

01 gennaio 2021 a

a

a

Il 2020 se ne è andato e idealmente il mondo ha voluto dare l'addio al Covid 19, ma purtroppo la pandemia non si ferma e sono i numeri aggiornati e diffusi dalla Johns Hopkins University a ricordare a tutti che siamo nel pieno di una emergenza globale. Sono 83.474.757 (ore 9) i casi di Coronavirus registrati nel pianeta in maniera ufficiale dall'inizio del virus, con un totale di vittime di un milione 818.759. Il maggior numero di morti sempre negli Usa, oltre 345mila, seguiti in questa drammatica classifica dal Brasile (quasi 195mila), dall'India (oltre 148mila) e dal Messico (più di 125). Al quinto posto c'è l'Italia, con 74.159 vittime.

