Stati Uniti, numeri drammatici: 4mila morti in 24 ore. Le vittime dall'inizio della pandemia sono quasi 350mila

Numeri drammatici dagli Stati Uniti per l'emergenza Covid 19. Purtroppo gli Usa devono registrare un nuovo record di morti. Nelle ultime 24 ore sono quasi 4mila le vittime, per l'esattezza 3.927 il numero comunicato dalla Johns Hopkins University che pubblica i dati ufficiali. Dall'inizio della pandemia sono stati certificati 342.312 decessi causati dal virus. I contagi sono ormai quasi 20 milioni, per l'esattezza 19.740.468 contagi. Nel solo stato di New York oltre 100mila vittime. Gli Stati Uniti continuano ad essere il primo Paese al mondo sia per il numero di cittadini che hanno contratto il virus, sia nella drammatica classifica dei decessi.

