Presidenziali Usa, il senatore Josh Hawley non molla Donald Trump: "Mi opporrò alla ratifica della vittoria di Joe Biden"

Si apre a sorpresa uno spiraglio per Donald Trump. Il senatore Josh Hawley ha annunciato che si opporrà, durante la sessione a camere congiunte del Congresso il 6 gennaio prossimo, alla ratifica del conteggio dei voti del Collegio Elettorale che ha dato la vittoria a Joe Biden. La dichiarazione di Hawley rappresenta una vittoria per Donald Trump che da giorni continua a chiedere ai repubblicani del Congresso di mobilitarsi contro la ratifica dell’elezione di Biden.

Pur avendo ottenuto l’appoggio di diversi deputati repubblicani, finora nessun senatore repubblicano si era detto disposto ad appoggiare l’opposizione scritta, che ha bisogno della firma di almeno un deputato ed un senatore. "Non posso certificare i risultati elettorali il 6 gennaio, senza sollevare il fatto che alcuni stati, in particolare la Pennsylvania, non hanno seguito le loro stesse leggi elettorali", si legge nella dichiarazione diffusa mercoledì 30 dicembre da Hawley la cui decisione potrebbe quindi portare ad un dibattito ed ad un voto alla Camera ed al Senato sui risultati elettorali.

