Regeni, l'Egitto contro la versione dell'Italia: "Nessun poliziotto coinvolto. Comportamento di Giulio non consono"

La procura de Il Cairo ha affermato che nessuno dei cinque poliziotti indicati dalla procura italiana ha avuto realmente un ruolo nel sequestro, nelle torture e nell’uccisione del ricercatore friulano Giulio Regeni. In una nota il procuratore capo ha invece citato una "banda di criminali che era solita rapinare italiani ed egiziani" dietro l’omicidio di Regeni. Le indagini condotte dalla procura egiziana mostrerebbero che questi criminali avevano in passato rapinato Regeni e un altro cittadino italiano al Cairo e a Giza. "Cinque membri di questa banda hanno rapinato Regeni causando le ferite trovate sul suo corpo e sono stati uccisi in uno scontro a fuoco mentre la polizia li stava arrestando", si legge nella nota della procura. Giulio Regeni dunque è stato ucciso "per rovinare" i rapporti tra Italia ed Egitto, che erano in crescita nel periodo precedente a quanto avvenuto. È quanto sostiene la procura egiziana in una nota, nella quale si afferma che il crimine "è stato usato da alcuni noti media per alimentare la crisi".

Regeni seviziato per giorni fino alla morte, quattro agenti egiziani a processo. La madre di Giulio attacca Conte e Di Maio

La procura tuttavia ha biasimato il comportamento di Giulio Regeni: "Non era consono al suo ruolo di ricercatore" e per questo era stato posto "sotto osservazione" da parte della sicurezza egiziana "senza però violare la sua libertà o la sua vita privata". "Il suo comportamento non è stato valutato dannoso per la sicurezza generale e, quindi, il controllo è stato interrotto", ha aggiunto la procura, citando i contatti con Regeni con alcuni gruppi politici e sindacati, ai quali avrebbe detto che potevano avere un ruolo nel cambiare la situazione in Egitto.

