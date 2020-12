Croazia, altre scosse di terremoto di magnitudo 4.7 e 4.8 a sud est di Zagabria: l'Italia invia 100 tende

30 dicembre 2020 a

Nuove scosse di terremoto sono state registrate nel centro della Croazia mercoledì 30 dicembre, il giorno dopo il sisma di magnitudo 6.4 che ha provocato sette morti e la distruzione di centinaia di case. Le scosse di assestamento di questa mattina, di magnitudo 4.8 e 4.7, hanno interessato, come il sisma di martedì 29 dicembre, la regione di Sisak, a sud est di Zagabria. Intanto il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile, ha disposto l’invio in Croazia di 100 tende per fronteggiare l’emergenza in atto e dare sostegno alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpite dal terremoto.

L’operazione, che rientra nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, è stata disposta a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata dalla Croazia alla Commissione Europea. Le prime 50 tende, messe a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia, sono partite nella notte su convogli dell’Esercito. Nella giornata di mercoledì 30 dicembre altre 50 tende, rese disponibili dalla regione Veneto, raggiungeranno la città di Petrinja.

