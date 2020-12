Covid, Gran Bretagna dà il via libera al vaccino AstraZeneca: è il secondo che ottiene l'ok per l'utilizzo nel Paese

30 dicembre 2020 a

Autorizzazione britannica per il vaccino AstraZeneca. La Gran Bretagna ha dato l'ok all'uso di un secondo vaccino contro il Covid-19, diventando il primo Paese a dare il via libera a quello che gli ideatori sperano possa diventare il vaccino per il mondo. Il governo del Regno Unito afferma che l’Agenzia di regolamentazione dei farmaci e dei prodotti sanitari ha rilasciato un’autorizzazione di emergenza per il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e dalla Big Pharma britannica AstraZeneca.

L’amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Soriot ha detto che "oggi è un giorno importante per milioni di persone nel Regno Unito che avranno accesso a questo nuovo vaccino. Si è dimostrato efficace, ben tollerato, semplice da somministrare ed è fornito da AstraZeneca senza scopo di lucro. Vorremmo ringraziare i nostri numerosi colleghi di AstraZeneca - ha ggiunto - l’Università di Oxford, il governo del Regno Unito e le decine di migliaia di partecipanti alla sperimentazione clinica".

