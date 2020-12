Stati Uniti, primo caso variante inglese Covid in Colorado: l'uomo non ha precedenti di viaggio

29 dicembre 2020 a

Il primo caso negli Stati Uniti di una persona contagiata dalla variante inglese del Covid è stato annunciato dal governatore del Colorado Jared Polis. Lo riporta il Washington Post. Il paziente è un uomo sulla ventina senza precedenti di viaggio, attualmente in isolamento. La variante inglese del Covid 19 è stata identificata in almeno 17 Paesi al di fuori della Gran Bretagna.

Nel Regno Unito altri 53mila casi, 11mila più di ieri. Ancora 414 morti, 71.567 da inizio pandemia

Nel comunicato diffuso e rilanciato su Twitter dal governatore si fa riferimento a un ventenne attualmente in isolamento nella contea di Elbert. I funzionari della sanità pubblica stanno svolgendo un’indagine approfondita. L’individuo non ha contatti stretti finora identificati, ma i funzionari stanno lavorando per identificare altri potenziali casi e contatti attraverso approfonditi colloqui.

