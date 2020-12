India, addio a dottor sex: morto Mahindra Watsa, il sessuologo più famoso del Paese

29 dicembre 2020 a

L'India dice addio a "Dr Sex", il suo più famoso e primo sessuologo, Mahindra Watsa, scomparso ieri, a 96 anni, nella sua abitazione di Mumbai: ignote le cause della morte.

Divenne famoso a 80 anni: iniziò a firmare la rubrica "Chiedi al sessuologo" sul Mumbai Mirror, il quotidiano più letto in India. Con un mix inconfondibile di ironia ed estrema chiarezza, e con un linguaggio esplicito, mai utilizzato prima pubblicamente nel Paese, il dottor Watsa parlava di sesso al grande pubblico, smantellando qualsiasi tipo di tabù e credenze. In poco tempo divenne un "sex guru" soprattutto tra le generazioni più giovani. Watsa, specializzato in ostetricia e ginecologia, era stato il primo negli anni 70 a far aprire consultori pubblici per l'educazione sessuale. La sua storia ha ispirato anche un film di Bollywood.

