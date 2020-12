Covid, Rocco Siffredi è guarito e annuncia alle Iene: "Organizzo una maxi orgia finita la pandemia. Coronavirus? Se hai la polmonite sono ca**i amari"

29 dicembre 2020 a

Fra i malati di Covid c'è stato anche Rocco Siffredi. Il porno attore ha raccontato alle Iene (vanno in onda martedì 29 dicembre su Italia1) in una diretta sull'account Instagram della trasmissione la sua malattia e ha annunciato una maxi orgia quando la pandemia sarà finita.

“Non si voleva staccare da me. Sono stato l’ultimo della mia famiglia - ha detto Rocco Siffredi - a diventare negativo dopo più di 40 giorni”. Nell’intervista in diretta Instagram c’è stato spazio appunto per l’ironia: “Appena finisce la pandemia organizzo una maxi orgia!”.

Rocco ha poi testimoniato: “Un mio amico è finito in pre-intensiva in ospedale. Se si arriva lì con una polmonite sono ca**i amari. Puoi essere figo, ricco, giovane o vecchio: becca tutti e non si capisce in che direzione si prenda”, ha continuato.

