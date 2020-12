Regno Unito, altri 53mila positivi al Covid: 11mila più di ieri. Ancora 414 morti, 71.567 da inizio pandemia

29 dicembre 2020 a

Nel Regno Unito i provvedimenti restrittivi del governo sembrano non riuscire a contenere il Covid 19. I dati ogni giorno sono peggiori e i casi continuano a moltiplicarsi. Nuovo record nella giornata di oggi, martedì 29 dicembre: i tamponi positivi sono stati oltre 53mila (53.135), ben 11mila più di quelli che erano stati comunicati lunedì 28. Mai tanti casi in un solo giorno in Gran Bretagna. Purtroppo si aggiungo ulteriori 414 decessi. Dall'inizio della pandemia il Paese conta 2 milioni 382.865 casi confermati. Le vittime, invece, sono 71.567. Vengono considerate le persone che muoiono entro 28 giorni da un test Covid positivo. (Nella foto Regent Street, strade semideserte anche a Londra).

