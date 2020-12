Terremoto Croazia, sindaco di Petrinja: "Come Hiroshima, abbiamo bambini morti e metà città non esiste più"

29 dicembre 2020 a

"La mia città è stata completamente distrutta, abbiamo bambini morti", ha detto il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, in una dichiarazione trasmessa da Hrt Tv dopo il violento terremoto che ha colpito la Croazia. "È come Hiroshima: metà della città non esiste più", ha aggiunto il primo cittadino, "la città è stata demolita, non è più vivibile. Abbiamo bisogno di aiuto".

Il premier croato Andrej Plenkovic, che proprio in mattinata aveva visitato la località di Sisak, che ieri era stata colpita da una scossa di terremoto minor entità, è immediatamente partito per Petrinja, cittadina di 25mila abitanti a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, epicentro della fortissima scossa di oggi 29 dicembre 2020.

