Terremoto, scossa di magnitudo 6.3 vicino Zagabria. Percepito anche in Italia, dal Friuli all'Abruzzo

29 dicembre 2020 a

a

a

Un'altra tremenda scossa di terremoto in Crozia. Oggi 29 dicembre 2020 la terra ha tremato alle 12,20 a pochi chilometri dalla capitale Zagabria: la magnitudo registrata è di 6.3 e la scossa è stata percepita anche in Italia: in Friuli, Veneto, Romagna e Abruzzo. Diverse le segnalazioni da Udine, i cui dipendenti comunali si sono riversati in strada, e Pordenone.

Terremoto in Croazia, case danneggiate a Sisak e scosse di assestamento. Non ci sono feriti

Già nella giornata di ieri c'era stato un terremoto potente, magnitudo 5.2, in Croazia, senza alcun ferito ma tanto spavento e numerose case lesionate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.