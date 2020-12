Covid, 41mila casi in un giorno nel Regno Unito. Oltre 20mila ricoveri, sistema sanitario al limite. Più di 71mila morti

28 dicembre 2020 a

a

a

Dal Regno Unito ancora dati drammatici sulla pandemia Covid 19. Record di contagi in 24 ore: 41.385. I morti sono stati 357. Il servizio sanitario nazionale ha spiegato che le persone ricoverate a causa del virus in questa fase sono oltre 20mila, un dato superiore a quello di aprile, quando il top fu di 19mila. Grande preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario in Inghilterra, Galles e Scozia. E' la prima volta che i nuovi positivi hanno superato quota 40mila. Dall'inizio della pandemia i contagi ufficiali sono diventati due milioni e 336.687. Le vittime dichiarate, invece, adesso sono 71.217. La Gran Bretagna è il sesto paese al mondo per numero di vittime.

