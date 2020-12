Israele, muore a 75 anni dopo il vaccino anti Covid: "Non ci sono correlazioni". Ma viene aperta una indagine

28 dicembre 2020 a

E' morto a 75 anni per un attacco di cuore dopo il vaccino contro il Covid 19. E' avvenuto in Israele ed è stato il ministero della Salute ad annunciarlo, precisando che stando alle valutazioni non ci sarebbe alcuna relazione tra il farmaco e il decesso dell'anziano che soffriva di patologie cardiache e oncologiche. Nonostante ciò le autorità hanno voluto istituire una commissione speciale per fare la massima chiarezza sul decesso dell'anziano. Proprio perché gli esperti non considerano possibili complicanze letali a causa del vaccino anti Covid, continua la campagna di somministrazione del farmaco alla popolazione israeliana. Sono già 100mila gli i cittadini a cui è stata iniettata la prima dose.

