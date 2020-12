Vaccino, la Germania va per conto proprio: rompe il patto e compra 30 milioni di dosi

28 dicembre 2020 a

Il patto europeo sui vaccini esiste ancora oppure ormai è diventato carta straccia? Probabilmente è valida la sconda, visto che la Germania si è accaparrata ben trenta milioni di dosi Pfizer Biontech. Il governo guidato dalla cancelliera Angela Merkel, infatti, ha sottoscritto un accordo bilaterale proprio con la Biontech per il farmaco che tutti i paesi vorrebbero avere in questa fase drammatica della pandemia da Covid 19. Di fatto, quindi, i tedeschi hanno superato il patto che era stato sottoscritto tra la Commissione Ue e i paesi per l'acquisto collettivo dei vaccini. L'Italia come reagirà, resterà a guardare oppure si darà una svegliata?

