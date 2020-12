Harry e Meghan cambiano idea, vogliono un altro anno nella famiglia reale

28 dicembre 2020 a

Sembra che Harry e Meghan stiano cambiando idea e vogliano rinegoziare i termini della loro uscita dalla famiglia reale. Chiederebbero una estensione di almeno dodici mesi per il periodo di transizione che è stato fissato poco meno di un anno fa per valutare il definitivo addio. Lo spiegano i tabloid inglesi secondo cui i Sussex dovrebbero discuterne nei prossimi giorni, considerato che il "periodo di transizione" che era stato concesso dalla regina Elisabetta terminerà il 31 marzo. Harry ne vorrebbe parlare all'inizio dell'anno insieme alla nonna, al padre Carlo e al fratello William. Tra l'altro gli piacerebbe anche partecipare con Meghan al compleanno della regina, il 21 aprile, quando compirà 95 anni. Così come vorrebbe essere a giugno a quello del nonno Filippo che spegnerà cento candeline. Spera di partecipare anche all'inaugurazione della statua della mamma Diana a luglio, in occasione del sessantesimo anniversario della nascita. La coppia aveva annunciato le dimissioni da casa Windsor all'inizio del 2020.

