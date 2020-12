Vaccino anti Covid, vendite sul dark web a prezzi da capogiro. La rivelazione: "Quanti e chi sono gli inserzionisti e i prezzi a dose". Il mercato inquietante

28 dicembre 2020 a

Vaccino anti Covid. Voglia ad attendere il giorno del via in tutta Europa alla campagna fra attese, emozione e speranze di battere quanto prima la pandemia. C'è infatti chi il vaccino lo vende già in rete a prezzi da capogiro, nel dark web, e questo non è un sospetto ma una certezza. Il sito open.online ha pubblicato un servizio nel quale viene raccontata la caccia al vaccino su internet e come si può acquistarlo anche al prezzo di 600 euro.

Nelle ultime settimane - racconta la fonte - il numero degli inserzionisti è aumentato. Le spedizioni, in scatole raffreddate da ghiaccio secco, sono assicurate entro due giorni. Nicola Bressan, cto della società di consulenza informatica Yarix, parla del fenomeno sotto osservazione. "Oltre 100 inserzionisti vendono il vaccino fino a 600 dollari a dose". In maggioranza le inserzioni vengono da Usa e Gran Bretagna dove il vaccino è stato disponibile prima di altri Paesi.

