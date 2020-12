Terremoto in Croazia, case danneggiate a Sisak e scosse di assestamento. Ma non ci sono feriti

28 dicembre 2020 a

Non si registrano feriti o morti, per ora, in Croazia dopo il terremoto che all'alba ha colpito la zona centrale dello stato balcanico. La scossa di magnitudo 5.2 con epicentro a Petrinja ha però provocato qualche danno nella cittadina di Sisak, a circa quindici chilometri dall'origine del movimento tellurico.

Petrinju, Sisak i okolicu danas su pogodili jači potresi. Šteta nakon prvog je ozbiljna, evo što se zna https://t.co/h2BjFq3w72 — Telegram (@TelegramHR) December 28, 2020

Tegole saltate, alcuni tetti lesionati, qualche muro crollato e alcune case danneggiate ma fortunatamente in piedi. In mattinata Sisak è stata visitata da Davor Bozinovic, ministro dell'Interno croato. Dopo un'ora rispetto alla prima scossa delle 6,28, ce n'è stata un'altra di magnitudo 4.8. La popolazione però ha paura. Il terremoto è stato avvertito anche a Trieste.

