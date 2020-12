Donald Trump ratifica il piano di aiuti per il Covid, 900 miliardi di dollari per famiglie e piccole imprese

28 dicembre 2020 a

a

a

Alla fine il presidente americano Donald Trump ha dovuto cedere alle pressioni bipartisan del Congresso. Ha ratificato il nuovo piano da novecento miliardi di dollari per aiutare l'economia degli Stati Uniti, piegata dal Covid. Il provvedimento concede aiuti alle famiglie e alle piccole imprese che hanno dovuto fare i drammatici conti con la pandemia. Il numero uno della Casa Bianca, ormai in scadenza di mandato, ha anche firmato la legge sul finanziamento dello Stato federale, necessaria per impedire la chiusura dei servizi pubblici. Un ultimo periodo da presidente particolarmente amaro per Trump che ora deve dare spazio al suo successore democratico, Joe Biden.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.