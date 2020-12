Covid, Babbo Natale porta il virus in una casa di riposo: 18 morti e 121 contagi. Dramma in Belgio

27 dicembre 2020 a

Diciotto persone morte e 121 contagiate dal Covid 19. È il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposo nella città belga di Mol, nella provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da Babbo Natale, che si era recato nella struttura per incontrare gli anziani e alzare loro un po' il morale in vista delle feste.

Tre giorni dopo l’uomo si è ammalato ed è risultato positivo al test. Secondo i media locali, cinque ospiti della casa di riposo sono morti tra la vigilia ed il giorno di Natale, mentre tra le persone infettate risultano 36 tra operatori sanitari e staff.

