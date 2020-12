Covid, anche Putin annuncia che si farà il vaccino. In Russia oltre 3 milioni di casi e 54mila morti

27 dicembre 2020 a

a

a

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di sottoporsi al vaccino anti Covid. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportato da Interfax. Dopo una prima ondata che sembrava aver soltanto sfiorato la Russia, con il trascorrere dei mesi la situazione è diventata via via sempre più difficile. I contagiati ufficiali dall'inizio della pandemia hanno superato i tre milioni e fanno della Russia il quarto Paese al mondo dopo Stati Uniti, India e Brasile. I morti, invece, sono 54mila e in questa drammatica classifica la Russia è al nono posto. Dati che hanno convinto Putin a far ufficializzare la sua intenzione di sottoporsi al vaccino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.