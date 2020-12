Cinghiali e cuccioli a passeggio sotto la neve in cerca di cibo. Il video diventa virale

27 dicembre 2020 a

In questo freddo dicembre, maltempo e neve non solo in diverse regioni d'Italia ma anche negli Stati Uniti. E cinghiali in giro per città e campagne anche lì. E' Abc News a diffondere un video che diventa presto virale sui social. Una numerosa famiglia di cinghiali sotto la neve gira intorno a un cassonetto dei rifiuti, molto probabilmente in cerca di cibo. Accade in Colorado.

Diversi gli animali adulti, ma molti soprattutto i cuccioli evidentemente nati da poco. Abc News spiega che "scrofe e maialini dai capelli ricci si sono goduti una passeggiata in una fattoria innevata di Cedar Springs".

