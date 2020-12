Covid, in Francia fa più paura il vaccino che il virus: il 56% non lo vuole

27 dicembre 2020 a

Ci sono italiani che hanno paura più del vaccino che del Covid 19, ma i francesi sono peggio. Molto peggio. La Francia si conferma come il Paese più riluttante alla campagna di vaccinazione contro il Covid 19. più di un francese su due, il 56%, non ha alcuna intenzione di farsi iniettare il farmaco, secondo un sondaggio Bva che è stato pubblicato dal Journal du Dimanche. I dati sono relativi al periodo dall'11 al 14 dicembre. Soltanto il 44% dei transalpini prevede che riceverà il vaccino e appena il 13% si dice certo di farlo. Dati che preoccupano non poco il governo di Parigi.

