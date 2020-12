Robert Peroni, l'italiano prigioniero del Covid in Groenlandia: "Vivo solo e mangio cibo scaduto"

26 dicembre 2020 a

a

a

Il Covid fa prigioniero un italiano in Groenlandia. "A causa del Coronavirus abbiamo perso i turisti che sono la nostra unica fonte di sostentamento economico. Qui sulla costa orientale della Groenlandia è una tragedia e per sopravvivere mangio cibo scaduto, altro non posso fare, mi devo accontentare". A parlare così è Robert Peroni dal villaggio dove abita lungo la costa est della Groenlandia, dove vivono gli inuit. Peroni, 76 anni, altoatesino, vive nella "Casa Rossa", una abitazione che si è trasformata da semplice ritrovo a centro di recupero per giovani alcolizzati e albergo per turisti. "Dal 12 marzo scorso quando l'Islanda ha chiuso le frontiere per noi è finito tutto", racconta ad Agi.it.

Covid, 10.407 nuovi casi con 81.285 tamponi e 261 morti. Tasso di positività al 12,8%

L'italiano racconta la situazione attuale: "Sono qui solo a sognare un futuro migliore preparando le offerte turistiche del 2021. Lavoro in ufficio, pulisco casa, sono stato costretto a licenziare tutti i 74 dipendenti e i 55 posti letto sono drammaticamente vuoti. Negli anni siamo cresciuti, ho fatto investimenti anche importanti". In suo aiuto è stata lanciata la campagna su gofund.me, 'Save The Red House in East Greenland!', ma sono tante le difficoltà: "Se il virus dovesse arrivare qui a Tasiilaq sarebbe una tragedia perché il nostro ospedale (12-13 posti letto, ndr) non è attrezzato". Peroni conclude raccontando come passa il tempo: "Non vedo praticamente nessuno, ogni 4-5 giorni passa qualcuno a trovarmi per prendersi un caffè, qualche minuto e poi va già via. Ho un container con molte scorte di cibo, mangio anche alimenti scaduti. Le navi non possono entrare nel fiordo a rifornire l'unico supermercato", conclude sconsolato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.