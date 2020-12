Berlino, la polizia sulla sparatoria con quattro feriti gravi: diversi sospetti indagati. I motivi del conflitto a fuoco

26 dicembre 2020 a

Sparatoria di Berlino. Arrivano le spiegazioni della polizia. Sono rimasti gravemente feriti quattro uomini in quella che sarebbe una sparatoria legata a scontri interni alla criminalità organizzata.

A renderlo noto è stato l’ufficio del procuratore della capitale tedesca. Lo scontro a fuoco si è consumato intorno alle 4 del mattino nel quartiere di Kreuzberg, non lontano dalla sede della Spd, il partito socialdemocratico tedesco. Quando la polizia è arrivata sul posto dopo essere stata allertata da alcuni residenti, gli aggressori erano fuggiti e gli agenti hanno trovato tre persone ferite sul luogo dell’agguato ed una quarta a breve distanza. I feriti hanno tra i 30 ed i 42 anni. Decine di agenti armati hanno perlustrato la zona, con l’aiuto di un elicottero. Nel pomeriggio il caso è passato alla squadra omicidi. L’ufficio della procura generale di Berlino ha reso noto via Twitter che diversi sospetti sono indagati per tentato omicidio e ha descritto la sparatoria come un fatto che si inserisce «nel contesto della criminalità organizzata».

