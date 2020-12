Nostradamus, le profezie per il 2021: disastri naturali, carestie, guerra mondiale e un asteroide colpirà la Terra

26 dicembre 2020 a

Altro che 2020: nel 2021 ci saranno disastri naturali, carestie, guerra mondiale, l'impatto di un asteroide. E non solo secondo le profezie di Nostradamus che sono inquietanti e catastrofiche.

Baba Vanga, profezia 2021 "Cataclismi, un attentato" e non è finita. La veggente aveva previsto il disastro dell'11 settembre

Per Nostradamus il prossimo anno ormai alle porte sarà caratterizzato da un brusco innalzamento del livello del mare, causato dallo scioglimento dell’Antartide: provocherà inondazioni e terremoti. E ancora, il mondo si dovrà preparare ad affrontare una carestia di proporzioni bibliche che metterà in ginocchio la popolazione. “Nel cielo si vede il fuoco e una lunga scia di scintille”, con queste parole ha previsto che un asteroide colpirà la Terra, causando gravi danni al pianeta. Sempre secondo lo scrittore francese ci sarà una nuova guerra mondiale quando due Paesi alleati entreranno in conflitto e coinvolgerà le più grandi potenze. Senza contare che l’intero Pianeta sarà interessato da una crisi finanziaria importante: i mercati subiranno un crollo storico.

