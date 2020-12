Trump: "Il vaccino è il miracolo di Natale. Salverà milioni e milioni di vite. Grazie agli scienziati" | Video

25 dicembre 2020 a

a

a

"Il vaccino è il vero miracolo di Natale, salverà milioni e milioni di vite". Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo video di auguri alla nazione che ha girato insieme alla first lady Melania e che poi è stato pubblicato su twitter.

"Siamo grati a tutti gli scienziati per le loro ricerche", ha aggiunto Trump. L'ormai ex presidente ha anche specificato come la campagna americana sia partita in maniera molto decisa: sono più di un milione gli americani che hanno già ricevuto il vaccino contro quello che ha di nuovo definito il virus cinese: "Un ritmo record".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.