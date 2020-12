Regina Elisabetta, ecco il tradizionale discorso di Natale con innovazione mondiale: basterà chiedere ad Alexa e riprodurrà il messaggio

23 dicembre 2020 a

Elisabetta II e il tradizionale discorso di Natale. Questo dell'era Covid sarà davvero speciale e con una novità solo apparentemente impensabile: il discorso di The Queen potrà essere chiesto direttamente ad Alexa che riprodurrà la comunicazione della Regina. Tutto è pronto per l'evento al Castello di Windsor: albero di sei metri, atmosfera condizionata dal Covid e appuntamento alle ore 16 del 25 dicembre.

"Creando questa prima innovazione mondiale, proprio come abbiamo fatto nel 2012 con l'uscita del discorso di Natale della Regina su Kindle, speriamo che ancora più persone potranno apprezzare le parole edificanti di Sua Maestà", ha detto Eric King, direttore di Alexa Europe. La nuova funzionalità non è riservata solo ai britannici, ma chiunque abbia il proprio Amazon Echo impostato sulla lingue inglese dovrà semplicemente chiedere "Alexa, riproduci il messaggio del giorno di Natale della Regina!" e verrà prontamente accontentato. Chi non ha un dispositivo Amazon Alexa potrà sempre seguire il discorso in televisione o alla radio oppure i proprietari di Google Home potranno dire "OK Google, riproduci BBC Radio 4" e otterranno più o meno lo stesso risultato.

