Covid, rientrano gli italiani bloccati in Gran Bretagna: doppio tampone e quarantena di 14 giorni obbligatoria

23 dicembre 2020 a

a

a

Tornano a casa gli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna dopo il blocco aereo imposto dopo alla scoperta della variante del virus. Decisione della Farnesina che ha posto delle condizioni inderogabili: tampone prima della partenza, nuovo tampone di controllo all'arrivo e quarantena di 14 giorni obbligatoria.

Potranno inoltre tornare solamente i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Il governo sceglie quindi la linea della massima prudenza permettendo però il rientro dei nostri connazionali nel Paese. Una misura necessaria dopo la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti britannici che si è sfogata anche via social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.