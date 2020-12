Francia, tre gendarmi uccisi: erano intervenuti per una lite domestica

23 dicembre 2020 a

a

a

Tre gendarmi sono stati uccisi mentre un quarto è rimasto ferito nel corso di un intervento , in Francia, nel villaggio di Saint-Just. I poliziotti erano stati chiamati poco dopo la mezzanotte per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, aveva trovato rifugio sul tetto di un'abitazione. All'arrivo delle forze dell'ordine, il marito, di 48 anni, ha aperto il fuoco contro di loro e ne ha ammazzati quattro. Poi ha appiccato il fuoco alla casa.

Un consigliere comunale ha detto all'emittente BFMTV che gli investigatori stanno ora cercando di determinare se l'uomo sia tra le macerie o se sia riuscito a scappare. "Si tratta di un'operazione di gendarmeria che fa parte di un quadro di violenza intrafamiliare ", da parte sua ha detto la prefettura di Puy-de-Dôme escludendo la pista terroristica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.