Claude Brasseur, morto: l'attore era il papà di Sophie Marceau nel film "Il tempo delle mele"

22 dicembre 2020 a

a

a

Morto l'attore Claude Brasseur, aveva 84 anni. Ad annunciarlo il suo agente specificando che "Brasseur è mancato in pace e serenità circondato dalla sua famiglia", non era stato colpito dal Covid.

Elisabetta Canalis in intimo, l'ex di George Clooney hot su Instagram: anche la Marcuzzi commenta | Foto

Nato in una famiglia di attori, balzò alla celebrità soprattutto per il ruolo di François Berretton, il papà di Sophie Marceau nel cult adolescenziale "Il tempo delle mele" e "Il tempo delle mele 2". Queste due pellicole lo fecere conoscere in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Amatissimo nella sua Francia vinse due volte il premio César. In Italia fu protagonista delle commedie "Gli eroi" di Duccio Tessari (1973) ad "Aragosta a colazione" di Giorgio Capitani (1979) fino a "Quando la coppia scoppia", per la regia di Steno (1981).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.