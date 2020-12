Kate e William, i reali accusati di aver infranto le regole anti Covid: le foto che fanno discutere

22 dicembre 2020 a

Polemica in Regno Unito, Kate e William hanno violato le regole anti Covid secondo il reportage del Daily Mail che ha pubblicato le foto scattate da alcuni cittadini. La coppia, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, avrebbe incontrato il principe Edward e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, a Sandringham. Così sarebbe stata violata la “regola delle sei persone”, imposta dal governo per contenere i contagi da Covid e che nel caso farebbe scattare una multa di 6.400 sterline.

Pare che i due gruppi si siano incontrati domenica per una passeggiata in un’area pubblica nella contea del Norfolk. Fonti reali però cercano di smorzare la polemica: pare che la loro intenzione non fosse quella di incontrarsi come un gruppo di nove persone.

