Covid, variante inglese. Biontech: nuovo vaccino pronto in sei settimane

22 dicembre 2020 a

Il vaccino contro la mutazione inglese del virus Covid 19 potrebbe essere prodotto in sole sei settimane. Lo sostiene Biontech che con Pfizer ha realizzato il farmaco attuale, quello di cui è già iniziata la somministrazione in vari Paesei e che in Europa sarà iniettato a partire dal 27 dicembre. La variante inglese preoccupa una parte degli scienziati e soprattutto i governi. L'annuncio di una possibile variazione dello stesso vaccino è considerata una notizia molto positiva. Intanto in diversi paesi la campagna continua, in particolare nel Regno Unito, dove sono state già somministrate 500mila dosi, e negli Stati Uniti dove nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre, la fiala è stata iniettata anche su Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti.

