Presidenziali Usa, la Cnn: Donald Trump sta pensando di non lasciare la Casa Bianca

22 dicembre 2020 a

a

a

Paura negli Stati Uniti per la reazione di Donald Trump alla definitiva sconfitta elettorale sancita dai giudici. C'è chi sostiene che potrebbe cercare di non lasciare la Casa Bianca. Alcuni suoi consiglieri sono preoccupati delle sue prossime mosse. Un uomo vicino al presidente uscente ha svelato alla Cnn che "nessuno sa che cosa abbia in mente. Per un mese sarà ancora il presidente degli Stati Uniti". Secondo fonti della Cnn, Donald Trump sta valutando la possibilità di non lasciare la Casa Bianca nel giorno del giuramento di Joe Biden, suo successore, in programma il 20 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.