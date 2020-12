Covid, muore a bordo dell'aereo in volo. La rabbia dei passeggeri | Video choc

21 dicembre 2020 a

Sarebbe morto di Covid mentre era a bordo di un aereo in volo. L'incredibile storia arriva dagli Stati Uniti, raccontata dal Daily Mail. Il comandante del volo sarebbe stato costretto a un atterraggio di emergenza per il decesso di uno dei passeggeri. Gli altri 179 a bordo del velivolo hanno duramente criticato la compagnia perché a loro avviso l'uomo avrebbe mostrato chiari sintomi di Covid. Sarebbe quindi morto a causa del virus in un velivolo pieno. L'aereo, che era partito da Orlando ed è stato costretto all'atterraggio a New Orleans, poi ha proseguito per Los Angeles, ma senza dare ad alcuno la possibilità di riprenotare. Una donna a bordo ha twittato contro la compagnia, accusandola di non aver effettuato le dovute verifiche prima dell'imbarco. L'equipe medica ha cercato di rianimare l'uomo per un'ora. In un modulo il passeggero aveva scritto di non essere positivo, ma gli assistenti di volo una volta giunti a Los Angeles, sono stati messi in quarantena. Qui il video girato a bordo dell'aereo pubblicato dal Daily Mail.

