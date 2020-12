Covid Usa, pacchetto da 900 miliardi di dollari per aiutare disoccupati, imprese, scuola e sanità. Biden: "E' solo l'inizio"

21 dicembre 2020 a

Gli Stati Uniti si muovono per aiutare aziende e privati colpiti dal Covid dal punto di vista economico. Il Congresso ha raggiunto un accordo su un pacchetto da oltre 900 miliardi di dollari. Serviranno anche per sostenere la spesa necessaria per fornire vaccini ai cittadini. L'accordo è stato annunciato dai leader del Congresso e stabilirà un sussidio di disoccupazione supplementare temporaneo di 300 dollari a settimana e un pagamento di stimolo diretto di 600 dollari per la maggior parte degli americani, insieme a un nuovo round di sussidi per le imprese colpite e fondi per scuole, operatori sanitari e affittuari alle prese con lo sfratto. Biden: "E' solo l'inizio".

