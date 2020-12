Covid, esperti Ue rassicurano: "Vaccino efficace contro la variante del virus"

20 dicembre 2020 a

Covid, arrivano notizie tranquillizzanti dagli esperti sull'efficacia dei vaccini rispetto alla variante "inglese" del virus che ha portato a una impennata di Casi in Gran Bretagna causando il blocco dei voli di molti Paesi dell'Europa (Italia compresa), per evitare il diffondersi di questo ceppo, In Italia è stato isolato un caso.

Gli esperti dell'Unione europea ritengono che i vaccini esistenti contro il Covid siano efficaci anche per la variante del virus identificata in Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn all'emittente pubblica Zdf. "Secondo tutto quello che sappiamo finora" la variante "non ha alcun impatto sui vaccini", che rimangono "efficaci", ha detto Spahn, citando "colloqui tra esperti presso le autorità europee".

