Covid, variante virus: Italia blocca voli da Gran Bretagna. Ordinanza, le regole

20 dicembre 2020 a

a

a

Nel pomeriggio è stata firmata l'ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza che definisce le regole relative allo stop dei voli dalla Gran Bretagna dopo l'individuazione di una nuova variante covid nel Regno Unito.

Lo stop ai voli dalla Gran Bretagna, è in vigore dalla mezzanotte di oggi al 6 gennaio."L'ordinanza blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna - spiega lo stesso Speranza - e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione".

"La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza", ha detto ancora lo stesso Speranza sull'argomento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.