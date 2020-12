Covid, il ministro Speranza sulla nuova variante: "Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito, ma il vaccino potrebbe funzionare"

20 dicembre 2020 a

Covid, nuova variante nel Regno Unito. Ripercussioni anche in Italia. Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite a "Mezz’ora in più" su Rai3 ha detto che "stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito, una scelta decisa stamattina dopo un confronto con nostri scienziati. Ho avuto modo di colloquiare con i ministri dei principali paesi europei. È una misura precauzionale, c’è una variante di questo virus. Il primo ministro inglese ha annunciato che la capacità di diffusione è di circa il 70% più significativa del virus conosciuto finora".

Poi il ministro ha aggiunto che il virus "piu veloce nel propagarsi, non sembra fare maggiori danni sugli individui ma un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni sembra che i vaccini in fase terminale possano funzionare anche su questa variante, però queste informazioni devono essere rese più solide, per questo abbiamo deciso di procedere subito con una misura di precauzione bloccando i voli dalla Gran Bretagna.

