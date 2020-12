Joe Biden, cambio di rotta sul clima rispetto a Donald Trump: "E' una crisi come la pandemia da Covid"

19 dicembre 2020 a

Joe Biden lotta per la battaglia del clima. "Non è solo la pandemia a tenere chiusa la gente dentro casa, ma anche una scarsa qualità dell’aria. Siamo nel bel mezzo di una crisi, gente", ha dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti. "Quando pensiamo al cambiamento climatico, pensiamo all’opportunità di creare posti di lavoro - ha poi detto -. Riporteremo gli Stati Uniti in prima linea nella lotta al cambiamento climatico". "Sappiamo come farlo", ha detto, ricordando che l’amministrazione Obama-Biden ha già salvato il settore una volta. Presentando la deputata Deb Haaland, nominata alla guida del dipartimento degli Interni e prima nativa americana a guidare l’agenzia, ha detto: "Sarà una vera leader".

**Clima: Biden, 'torneremo accordi Parigi primo giorno mia presidenza'**

"Molti studi - ha insistito Biden nel suo paragone tra il clima e la pandemia - hanno dimostrato che l’inquinamento dell’aria è associato ad un accresciuto rischio di morte a causa del Covid". "Dobbiamo affrontare questo momento con l’urgenza che richiede come dovrebbe avvenire con qualsiasi emergenza nazionale", ha concluso Biden.

