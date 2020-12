Usa, il 20 gennaio si chiude l'era Trump. Ma sono solo 6 i ministri rimasti in carica da inizio mandato

19 dicembre 2020 a

Tra un mese esatto, il 20 gennaio, si insedierà il nuovo presidente, Joe Biden, e quindi si chiuderà il mandato dell’amministrazione Trump. Ma saranno appena sei i ministri sopravvissuti di Donald Trump, o forse per meglio dire sopravvissuti a Trump, per l’intero mandato, dall’inizio, nel 2017, alla fine. Mentre molto più lunga è la lista dei silurati e licenziati in questi quattro anni: William Barr, che ha annunciato che il 23 dicembre lascerà l’incarico di attorney general, è stato il 12esimo membro dell’amministrazione confermato dal Senato a lasciare.

Un ritmo di turn over incredibilmente più alto delle passate amministrazioni, con sia Barack Obama che George Bush che hanno registrato poche defezioni durante i loro primi mandati. Nella lista dei sopravvissuti di Trump figurano il ministro del Tesoro, Steven Mnuchin (nella foto), dell’Agricoltura Sonny Perdue, del Commercio Wilbur Ross. E poi dell’Edilizia e Sviluppo Urbano Ben Carson, dei Trasporti Elaine Chao e dell’Istruzione Betsy DeVos.

