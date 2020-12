Capodanno, San Marino annulla i cenoni: marcia indietro e pensa a un lockdown stile Italia

19 dicembre 2020 a

Sembrava fatta: l'Italia chiusa per Capodanno e San Marino a festeggiare nei locali fino all'una di notte per l'arrivo del 2021. Invece ecco la marcia indietro. San Marino ci ha ripensato ed è arrivato ad annullare i cenoni di Capodanno, annunciando alle categorie economiche una stretta analoga a quella dell'Italia. Il Governo ha anticipato alle categorie economiche un decreto, per la prossima settimana: l'ipotesi è quella di un lockdown per il 24, 25, 26 e 31 dicembre e poi 1, 2, 3 gennaio 2021.

Solo due giorni fa il governo sammarinese aveva dato il via libera fino all'1 di notte ai cenoni di Capodanno nei ristoranti e locali pubblici, scatenando polemiche e proteste anche da medici ed esperti italiani che alla fine hanno prodotto una nuova stretta anche a San Marino.

