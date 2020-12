Baba Vanga, profezia 2021 "Cataclismi, un attentato" e non è finita. La veggente aveva previsto il disastro dell'11 settembre

18 dicembre 2020 a

L'anno che verrà secondo Baba Vanga. Il 2021 è atteso per cancellare un 2020 nefasto, segnato dalla pandemia. Quello che ha lasciato detto la veggente che aveva predetto il disastro dell'11 settembre, non è proprio uno spasso sul conto del 2021. Ed è perfino inquietante. Intanto una premessa doverosa. Baba Vanga è stata una mistica bulgara. Nata nel 1911, ha trascorso la maggior parte della sua vita a Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad. La chiaroveggente è morta nel 1996 ed ha lasciato molti messaggi riguardati il futuro, non scritti perché analfabeta,

Baba Vanga, le profezie del 2020 della veggente che predisse l'11 settembre: Trump e Putin, vita in pericolo



Baba Vanga ha parlato anche del 2021, presagendo una terribile crisi economica per l’intera Europa. Inoltre, secondo le sue visioni, malattie infettive e altre immanità determineranno una sostanziale diminuzione della popolazione mondiale. Prevede attentati e tragedie per personaggi illustri (dalla morte del presidente russo al ferimento di quello americano) e che “il mondo soffrirà di molti cataclismi e grandi disastri. La coscienza delle persone cambierà. Arriveranno tempi difficili. Le persone saranno divise dalla loro fede”.

Per il lontano futuro la veggente ha predetto che la vera esistenza nel cosmo sarà scoperta e all’improvviso sarà chiaro come sia apparsa per la prima volta la vita sulla Terra. “Un drago forte conquisterà l’umanità. I tre giganti si uniranno. Alcune persone avranno denaro rosso. Vedo i numeri 100, 5 e molti zeri”, prevede ancora.

