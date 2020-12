Covid, altro record in Germania: 33.777 nuovi contagi e 813 morti

18 dicembre 2020 a

Il Covid continua a dilagare in Germania. Nelle ultime ventiquattro ore l'agenzia tedesca per il controllo delle malattie nel suo ultimo bollettino ha registrato ben 33.777 contagi, un numero record d’infezioni in una sola giornata. Si tratta di circa 3.900 casi in più rispetto al precedente record giornaliero, stabilito l’11 dicembre, con 29.875 infezioni.

I dati ufficiali del Robert Koch Institute pubblicati questa mattina riportano inoltre la segnalazione di 813 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone infette dall'inizio della pandemia è di 1.439.938 e 24.938 morti.

