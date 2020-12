Macron positivo al Covid: il presidente della Francia ha alcuni sintomi

17 dicembre 2020 a

a

a

Emmanuel Macron, capo di stato della Francia, è risultato positivo al test del Covid. Lo ha reso noto l’Eliseo con un comunicato.

Sulla zona rossa governo indeciso. Polemiche e veleni. Nuova ipotesi: dal 24 dicembre al 3 gennaio

Nei giorni scorsi dall’entourage del presidente era stato detto a Le Figaro che il presidente dall’inizio dell’epidemia si è sottoposto a più riprese al test, che finora aveva sempre dato esito negativo. Nel comunicato si precisa che il presidente ha manifestato "i primi sintomi". "In conformità con i regolamenti sanitari in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni - continua il comunicato - e continuerà a lavorare ed assicurare le sue attività a distanza". A cascata il primo ministro francese Jean Castex "si pone in isolamento" ed è stato sottoposto a test del Coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.