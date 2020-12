Covid, record di morti in un giorno in Germania: 953. Un medico della Sassonia: "Costretti a scegliere a chi dare l'ossigeno e a chi no"

16 dicembre 2020 a

Dati Covid sempre peggiori per la Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27.728 nuovi casi, record giornaliero per il numero dei morti: ben 953. Per i tedeschi non erano stati mai così tanti. Le vittime dall'inizio della pandemia diventano 23.595, mentre gli infetti superano il milione e 390mila. Sono numeri considerati sconvolgenti per la cancelliera Angela Merkel. Fortemente critica la situazione in Sassonia. Un medico di Zittau ha dichiarato che "nei giorni scorsi siamo già stati costretti più volte a dover decidere chi riceve l'ossigeno". A partire dalla giornata di oggi, 16 dicembre, scattano le nuove misure restrittive in tutto il Paese. Chiusura totale per scuole, asili nido e negozi, ad eccezione di farmacie, alimentari e banche.

