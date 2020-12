Covid, Ue: "Primi europei vaccinati entro Natale, massima velocità"

15 dicembre 2020 a

a

a

Vaccini anti covid, l'Europa fa in fretta. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia infatti una probabile accelerazione al processo di autorizzazione del vaccino Covid.

Le sue dichiarazioni al proposito sono inequivocabili e arrivano in una giornata, quella di oggi martedì 15 dicembre 2020, di ottimismo sui tempi per l'avvio della campagna di vaccinazione.

"Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid 19. Accolgo le novità dell'Ema che anticipano l'incontro per discutere del vaccino Pfizer-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020", ha scritto sull'account Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.