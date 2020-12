Presidenziali Usa, Joe Biden è il nuovo presidente. Il Collegio elettorale ha confermato la sua vittoria

15 dicembre 2020 a

Presidenziali Usa, la vittoria di Joe Biden è stata confermata. E' il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il Collegio elettorale lo ha stabilito con una solida maggioranza di 306 voti, confermando la sua vittoria dello scorso mese. Il voto Stato per Stato ha assunto un'importanza maggiore a causa del rifiuto del presidente Donald Trump di ammettere di aver perso. I risultati saranno inviati a Washington e conteggiati in una sessione congiunta del 6 gennaio del Congresso su cui presiederà il vicepresidente Mike Pence. Nonostante tutte le accuse di brogli non provate da Trump, c'è stata poca suspense e nessun cambiamento poiché tutti i voti elettorali assegnati a Biden e al presidente nel voto popolare del mese scorso sono andati ufficialmente a ciascun uomo. Biden ha battuto facilmente Trump, che aveva 232 voti elettorali. Il democratico aveva superato il repubblicano in carica di oltre 7 milioni nel voto popolare a livello nazionale.

