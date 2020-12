Covid, in Germania ancora 500 morti. E' il terzo peggior dato dall'inizio della pandemia

15 dicembre 2020 a

a

a

Ancora dati drammatici per la Germania. I nuovi casi di Covid sono stati oltre 14mila, per l'esattezza 14.432, ufficializzati nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i positivi salgono a un milione 351.510. Il dato è stato diffuso dal Robert Koch Institut. Sono stati inoltre segnalati ulteriori 500 morti in un solo giorno. Si tratta del terzo numero più alto di decessi dall'inizio della diffusione del virus. Complessivamente le vittime tedesche dichiarate sono oltre 22.600. La Germania ha varato nuove misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del Covid. La cancelliera Angela Merkel ha definito inaccettabili cinquecento vittime ogni giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.