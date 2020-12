Covid, nei Paesi Bassi lockdown per cinque settimane. Il premier olandese chiude tutto: "Non è un'influenza, ma un virus che colpisce tutti duramente"

14 dicembre 2020 a

Lockdown a livello nazionale nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato il primo ministro olandese, Mark Rutte. L'aumento di casi di Covid ha spinto il governo a misure drastiche, niente a che vedere con quelle "morbide" tenute a lungo durante la pandemia e risultate fallimentari. Sino al 19 gennaio, per cinque settimane, resteranno chiusi scuole, musei, palestre, negozi non essenziali. Uno stop totale annunciato attraverso un discorso televisivo alla nazione: "L'Olanda per cinque settimane andrà in lockdown", ha annunciato il premier, mentre si sentivano i fischi di un gruppo di maniefestanti all'esterno del suo ufficio. "La verità - ha annunciato - è che questa non è un'influenza innocente come pensano alcune persone, come i dimostranti fuori. Ma un virus che può colpire duramente tutti". Quindi da martedì 15 dicembre e fino al 19 gennaio didattica a distanza per tutte le scuole e le università, chiusura totale per parrucchieri, negozi non essenziali, musei, teatri, cinema. Bar e ristoranti sono chiusi da metà ottobre, ma non è bastato.

